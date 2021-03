Oggi la firma del Dpcm con il nodo scuole: aperte o chiuse? Tutte le restrizioni

Il primo Dpcm del Governo Draghi sarà firmato oggi dal presidente del Consiglio. Il decreto conterrà una serie di restrizioni valide dal 6 marzo fino al 6 aprile: in zona rossa, ad esempio, chiuderanno barbieri e parrucchieri e soprattutto tutte le scuole, anche asili, elementari e medie. Prima dell'ok, però, ci sarà un'altra riunione della cabina di regia dei ministeri interessati (alle 9.30 di martedì mattina) e un ultimo punto con le Regioni. Mentre c'è chi, è il caso del ministro della Salute Roberto Speranza, dice che potremmo essere all'inizio di un'impennata che potrebbe portarci al lockdown e che bisogna dire la verità ai cittadini. Lo riporta questa mattina Today.

Nuovo Dpcm Draghi

Il problema rimasto sul tavolo è quello della scuola. Nella riunione di ieri sera si sarebbero recepite le indicazione del Comitato tecnico scientifico (Cts) sulla chiusura di tutti gli istituti in zona rossa e sul criterio di ulteriore chiusura, a livello locale, se si raggiungono 250 casi ogni 100mila abitanti anche nelle regioni non rosse. Mentre alcuni governatori, vedi Luca Zaia in Veneto, sostengono che chiudere solo gli istituti scolastici in zona rossa non è sufficiente per frenare la corsa del virus spinto dalle nuove varianti, la serrata delle scuole e il passaggio alla didattica a distanza nelle zone rosse del paese è di fatto già decisa. A confermarlo, lasciando la riunione, è il coordinatore del Cts Agostino Miozzo, che aggiunge che «ci saranno evoluzioni».

C'è però un problema: i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, nonché il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, sarebbero sulla stessa linea: che senso ha chiudere le scuole in area arancione quando si tengono aperti i centri commerciali, ad esempio? Prima di decidere strette in questa direzione, allora vanno chiusi altri possibili rubinetti di contagio, è il ragionamento. Le divisioni tra ministri al tavolo, sostanzialmente, hanno visto la forzista Maria Stella Gelmini e il leghista Giancarlo Giorgetti dalla stessa parte. Per il resto, l'elenco delle restrizioni contenute nel nuovo Dpcm non è a sorpresa, anzi: