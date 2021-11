Un nuovo elicottero di ultima generazione per la polizia di Stato di Venezia | VIDEO

È atterrato nel tardo pomeriggio di ieri, presso il X reparto Volo di Venezia, il nuovo "Poli 119", elicottero Agusta Westland 139 di ultima generazione, assegnato al territorio veneziano, con competenza su tutto il Triceneto.

L'elicottero è un aeromobile bimotore multiruolo di ultima generazione, con caratteristichen tecnico-operative particolarmente performanti: ha una capacità di trasportare fino a 15 persone ed è dotato di una telecamera ad alta definizione dalle prestazioni ulteriormente migliorate, corredata anche di sistema infrarossi ed interfacciata con un sistema di videoregistrazione digitale sviluppato appositamente per i sistemi di sorveglianza aerea. Uno degli strumenti più efficaci per l’attività di polizia svolta da questi mezzi è il sistema di videoregistrazione in movimento e la contestuale trasmissione delle riprese e delle immagini (ad altissima definizione, che permettono di riprendere ciò che risulta più utile per le attività di indagine) alle sale operative delle questure.

«È un gioiello della tecnologia, una prova tangibile che Venezia dal punto di vista dell'ordine pubblico è nell'attenzione dei vertici del dipartimento. - ha detto ieri il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto - Per noi è strategico avere una macchina di questa portata, perché ce l'abbiamo "in loco": mentre prima dovevamo lavorare solo su situazioni programmate, ora siamo pronti a intervenire anche in caso di emergenza».