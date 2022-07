Ancora fiamme nella pineta di Bibione

Un nuovo incendio sta interessando la pineta di Bibione già andata a fuoco venerdì pomeriggio. Sul posto, per il momento, si sono portati i vigili del fuoco, con due squadre. Se la situazione nelle ultime ore sembrava sotto controllo, il materiale incandescente può ancora originare focolai, motivo per cui il corpo forestale e i volontari della protezione civile negli ultimi giorni non hanno mai interrotto le perlustrazioni nel vasto fronte interessato dalle fiamme.

Nel frattempo, nel corso della mattinata, il sindaco, Flavio Maurutto, ha voluto rassicurare i turisti che sono in partenza per Bibione, molti dei quali si interrogano sulla sicurezza della meta balneare veneziana. «La risposta è assolutamente sì - ha dichiara il primo cittadino -. L’incendio ha riguardato una parte della pineta situata a est verso il fiume Tagliamento. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e viste le alte temperature si sono subito propagate nella vicina pineta. L’arrivo immediato di squadre di soccorso ha permesso di spegnere l’incendio già nella serata di venerdì. La zona interessata all’incendio è lontana da hotel, appartamenti e campeggi, per cui nessuna struttura è stata coinvolta. Lo stesso vale per la spiaggia».