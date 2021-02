Ancora fiamme al ristorante cinese di Calle dei Fabbri

Mercoledì la colonna di fumo era visibile a centinaia di metri. Questa mattina, attorno alle 10, i vigili del fuoco sono intervenuti nuovamente. Si sospetta che sia la prosecuzione di un rogo non completamente spento

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco intervenuti sul posto, si tratterebbe di una prosecuzione dell'incendio divampato qualche giorno fa e non perfettamente spento: verso le 10 di questa mattina, il ristorante cinese "Il dragone" di Calle dei Fabbri a Venezia è tornato a bruciare.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per sanare subito il principio di fiamme e valutare cause e entità dei danni alla struttura. Non si registrano né persone ferite, né danni alle strutture limitrofe. A supportare i pompieri è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione San Marco.

L'incendio di mercoledì

Nei giorni scorsi la colonna di fumo nero che si era alzata dal locale era visibile a centinaia di metri di distanza. Il rogo era scoppiato poco prima delle 18 di mercoledì, con origine nella cappa della cucina. Nella circostanza, stando agli accertamenti, le fiamme erano divampate a partire da una pentola olio e si erano subito estese alla cappa e al locale.