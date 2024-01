Un nuovo invaso di 100mila metri cubi nell'area umida di Dolo

Il Consorzio di bonifica Bacchiglione ottiene il finanziamento regionale per la realizzazione di un'importante opera idraulica nel territorio di Dolo. L'intervento consiste nella costruzione di un invaso di 100mila metri cubi su un'area di circa 10 ettari nel sedime dell’ex idrovia Padova-Venezia. C'è già il progetto definitivo, ora si partirà con l’iter di valutazione di impatto ambientale prima di procedere all’appalto dei lavori. Il finanziamento concesso ammonta a 3,8 milioni di euro e rientra nel capitolo della Legge speciale per Venezia.

Oltre all'opera principale (costituita da due vasche), saranno costruiti manufatti di entrata-uscita e di collegamento tra le due vasche con paratoie automatizzate e telecontrollate. L’area individuata per l’esecuzione dei lavori è già demaniale, in quanto ricade nel tracciato destinato alla realizzazione dell’idrovia. L'opera, secondo il Consorzio, potrà essere cantierata in tempi brevi perché non sarà necessario effettuare procedure di esproprio.

Paolo Ferraresso, presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione, si dice soddisfatto: «Questo progetto è volto a favorire un maggior invaso d’acqua, sia per l’agricoltura, aumentando la disponibilità idrica, sia per la sicurezza idraulica - spiega -. Se in un futuro il progetto dell’idrovia Padova-Venezia verrà completato, i lavori realizzati saranno utili al completamento e serviranno modifiche minime di adeguamento. Siamo certi - aggiunge - che questa sia la direzione giusta da percorrere e i benefici dell'intervento saranno visibili già tra cinque anni. Dobbiamo pensare il territorio in maniera tale da poter “restituire spazio all’acqua”, lo spazio che l’acqua aveva quando il territorio era prevalentemente agricolo, con tanti fossi. Ogni volta che questo succede si migliora la sicurezza idraulica, si aumentano le disponibilità per l’irrigazione e si migliora la qualità delle acque».

Il Consorzio di bonifica Bacchiglione ha in cantiere un altro intervento per la Riviera del Brenta nel comune di Vigonovo, nel parco fluviale Sarmazza. Il progetto prevede l’estensione di un bacino già esistente che entri in collegamento con la rete idraulica consortile. L’opera prevede l’aumento della capacità di invaso di 20mila metri cubi, l’ammodernamento dei manufatti di regolazione e telecontrollo e infine la riorganizzazione dell’area verde, che sarà adibita a parco urbano. Manca, però, una parte dei fondi necessari.