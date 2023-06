Cessano un pediatra e un medico di famiglia, Ulss 3 incarica due sostituti a titolo definitivo

Lasciano la professione una pediatra e un medico di famiglia, l'Ulss 3 individua e incarica due sostituti a titolo definitivo. La dottoressa Paola Lasalvia sarà sostituita a Mira da Maria Irene Satriano, mentre il medico di base Laura Buscemi prenderà il posto di medico di base a Chirignago "liberato" da Paola Bassetto.

Satriano garantirà continuità agli assistiti della dottoressa Lasalvia, non solo nell'immediato attraverso un passaggio di consegne senza interruzione, ma anche in futuro, perché la pediatra si insedia come titolare in via definitiva dell'incarico. «Nessun incombenza - spiegano dall'azienda sanitaria - è in capo agli assistiti, che salvo loro differente scelta, vengono assegnati d'ufficio al nuovo pediatra». La dottoressa Satariano, in carica dal 24 luglio, opererà nello stesso ambulatorio del medico cessante in Largo San Luca (lunedì, il mercoledì e il venerdì con orario 9.30-13.00, e il martedì e giovedì con orario 14.30-18.30.

Anche per la sostituzione della dottoressa Paola Bassetto, medico di base a Chirignago, che lascia l'attività a fine giugno, l'Ulss 3 è riuscita ad individuare una soluzione positiva che garantisce la continuità dell'assistenza. Anche in questo caso viene incaricato un sostituto definitivo, ma la professionista entrerà in servizio dal primo di settembre. Nel frattempo, per i mesi di luglio e agosto, gli assistiti faranno riferimento ad un "ambulatorio pubblico" istituito ad hoc dall'azienda sanitaria, nella stessa sede in cui operava la dottoressa Bassetto in via Miranese 221, aperto con i seguenti orari: lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 14.00; martedì, mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; dal lunedì al sabato, in orario 8.00-10.00, sarà inoltre possibile contattare telefonicamente l'ambulatorio allo 041 8694694, per richiedere eventuali visite domiciliari, appuntamenti ed informazioni.