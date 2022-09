Un nuovo medico di famiglia per Torre di Mosto

Il medico di medicina generale Filippo Calamina, a partire dal prossimo lunedì 19 settembre, svolgerà attività a Torre di Mosto, presso un ambulatorio in via Xola 5. Un giorno alla settimana sarà reperibile anche a Ceggia, in via Roma 39.

Ulss 4 fa sapere che è stato possibile reclutare il nuovo medico «grazie alla continua e proficua collaborazione tra aziende sanitarie e amministrazioni comunali». I cittadini che vorranno essere assistiti dal nuovo medico, potranno sceglierlo a partire da lunedì, utilizzando le seguenti modalità: