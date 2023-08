Il primo medico di base "reclutato" da Ulss 3 entrerà in servizio a Venezia fra qualche giorno

È veneziano, ma negli ultimi anni ha vissuto a Campobasso, il primo medico di base ingaggiato dall'Ulss 3 dopo l'appello internazionale lanciato lo scorso mese per sopperire alla mancanza di medici di famiglia nel centro storico lagunare. Sebastiano Bianchi ha 25 anni, si è laureato in Telemedicina e ha risposto con entusiasmo alla proposta dell'azienda sanitaria, non fosse altro per dare un concreto aiuto alla comunità nel quale è cresciuto: «Sono nato a Venezia e qui ho intenzione di vivere e lavorare».

Il giovane medico sarà assunto con un contratto provvisorio di un anno, e come previsto per queste figure professionali, guadagnerà un 30% in meno rispetto ai colleghi di ruolo. A fronte di una paga ridotta, verserà solo una cifra simbolica per l'affitto dei due ambulatori in cui entrerà in servizio: in Piazza San Marco e alla medicina di gruppo al Giustinian. Bianchi, alla pari degli altri profili ritenuti idonei, è stato inserito nella graduatoria di Azienda Zero, ed è risultato il primo della lista. Prenderà servizio dal primo settembre, sostituendo la dottoressa Chiaranda, e seguirà, almeno inizialmente, 1.320 pazienti.

Nel frattempo, il giovane medico farà anche domanda per frequentare la Scuola di Medicina generale: se accettata, potrà essere assunto con contratto temporaneo e, dopo il percorso di tre anni, diventare di ruolo. «Sarebbe un sogno riuscire a entrare di ruolo qui a Venezia, anche per garantire la continuità assistenziale», ha detto Bianchi, ma questo non dipenderà solo dalle sue capacità e dalla buona volontà. Di certo, il nuovo medico è sicuro del suo percorso: «Vorrei diventare un punto di riferimento per le persone che prenderò in carico - ha specificato -, molte le conosco già, così come conosco bene il territorio».

«È una giornata importante - ha commentato il direttore generale di Ulss 3, Edgardo Contato -. Abbiamo rispettato le regole del gioco, perché non possiamo turbarle, però abbiamo raccolto delle disponibilità, le abbiamo inserite nelle graduatorie a disposizione e Sebastiano è risultato il primo di questa graduatoria. È un risultato estremamente interessante, perché ci permette di risolvere il problema di quest'area».

Nei prossimi mesi entreranno in servizio con contratto iniziale di un anno altri due medici, uno dei quali andrà a coprire l'area di Castello attualmente servita da un'ambulatorio di continuità assistenziale.