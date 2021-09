A Camponogara un nuovo medico di famiglia in sostituzione della dottoressa sospesa

Chiara Cacco prende il posto della dottoressa De Bellis, sospesa perché non vaccinata

Chiara Cacco sarà il nuovo medico di medicina generale a Camponogara in sostituzione della dottoressa Maria Elena De Bellis, sospesa dal ruolo perché non vaccinata contro il Covid. La dottoressa Cacco, incaricata dall'Ulss 3, svolgerà la sua attività nella Medicina di gruppo di via Pisa 10 a partire dal 6 settembre.

«Gli assistiti della dottoressa De Bellis - spiega la Direzione dell'Ulss 3 - hanno ora una duplice scelta: optare, come hanno potuto fare da subito, per un nuovo medico di famiglia tra quelli già operanti nel territorio, oppure affidarsi alla nuova specialista». I pazienti di De Bellis sono iscritti automaticamente alle liste di Cacco, ma hanno comunque la possibilità di scegliere un altro medico di famiglia.

L'iniziativa viene commentata con soddisfazione dall'amministrazione di Camponogara: «Ho seguito personalmente la vicenda - spiega il sindaco - e sono lieto che sia efficacemente risolta la situazione venutasi a creare con la sospensione di un medico di famiglia del nostro territorio».

L'Ulss 3 ricorda agli assistiti che la dottoressa De Bellis resterà sospeso fino a nuova comunicazione. L'eventuale scelta di un diverso specialista può essere effettuata con una delle seguenti modalità: