Bata apre un nuovo punto vendita a Venezia

Bata, brand di calzature con 125 anni di storia e una distribuzione in 70 paesi del mondo, apre un nuovo punto vendita a Venezia: inaugurato venerdì 10 marzo, il negozio si trova in rio terà de la Maddalena, lungo Strada Nova, direttiva caratterizzata da un intenso flusso di persone e in particolare turisti.

Lo store si sviluppa su una superficie di 80 metri quadrati, che è stata oggetto di un intervento di restyling interno. L’offerta comprende calzature per donna, uomo, bambino e sport, e si sviluppa su un livello, suddiviso in aree strutturate ad hoc. Si tratta del quindicesimo store del marchio in Veneto, il terzo nel centro storico di Venezia.

L'apertura, secondo Claudio Alessi, presidente di Bata Europe, «segna un passo importante per il marchio nell'ottica dello sviluppo della rete vendita in franchising. Con questo nuovo store rafforziamo la nostra presenza nel centro storico di una città molto importante, meta turistica sempre più ricercata, una location strategica sia a livello nazionale che internazionale».