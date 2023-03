L'idea di due giovani amici: un negozio di candele artistiche a Venezia

È stato inaugurato ieri in calle de la Mandola a Venezia "Candela Store", negozio artigianale di candele artistiche, nato dall'idea di due soci e amici, Davide Zacchia e Marco Saltalamacchia. Al taglio del nastro era presente l'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga.

«Siamo partiti da Jesolo - spiega Zacchia - nel 2020, in piena pandemia, con la voglia di sviluppare ciò che avevo imparato lavorando in altri negozi di candele presenti a Jesolo, facendo le stagioni lavorative estive per 6 anni». Dopo 2 anni di lavoro e sviluppo nella cittadina del litorale, i due soci sono arrivati a vendere diversi tipi di candele artigianali, dalle più artistiche intagliate a mano a quelle a forma di personaggi, fino ai vasi dipinti a mano riempiti con cera e stoppino.

«Sono sempre entusiasta quando parte una nuova attività a Venezia - dice Costalonga -, soprattutto se a mettersi in gioco e ad investire nel futuro sono dei giovani. In questo caso sono doppiamente contento, perché i ragazzi hanno potuto realizzare questo progetto grazie alla sensibilità della proprietaria del fondo, che l'ha concesso per una cifra congrua, non esosa, a tutto vantaggio della città».