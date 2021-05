Inaugurato al Lido di Venezia un nuovo parco giochi musicale "inclusivo"

Un nuovo parco giochi "inclusivo" al Lido di Venezia. L'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, l'assessore al Bilancio, Michele Zuin, e il presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti, hanno inaugurato venerdì mattina un'area completamente rinnovata del parco ex Luna Park, sul lungomare D'Annunzio, grazie a un'idea dei volontari dell'associazione Leonardo onlus.

L'intervento, che ha riguardato un'area di 60 metri quadri, è stato reso possibile anche grazie anche al fondo di solidarietà del sindaco Luigi Brugnaro: «Un ringraziamento doveroso all'associazione Leonardo onlus per questo progetto - ha dichiarato l'assessore Venturini - nella nuova area giochi sono stati posizionati strumenti musicali per bambini di età compresa tra 5 e 12 anni. Strumenti inclusivi che possono essere utilizzati anche da chi è diversamente abile. Da oggi il Lido può contare su un parco rinnovato, dove i bambini potranno sperimentare e imparare a relazionarsi anche con la musica».

Concorde l'assessore al Bilancio Michele Zuin: «Un'iniziativa di cui il Lido deve essere orgoglioso - ha sottolineato - un parco inclusivo aiuterà i nostri ragazzi a crescere in modo corretto, senza discriminazioni». «Una risposta concreta alla richiesta dei cittadini di nuovi spazi per vivere la nostra socialità - ha aggiunto il presidente della Municipalità Guberti - Questa è la strada giusta, faremo in modo che iniziative simili si sviluppino anche in altre zone del nostro territorio. Un ringraziamento a Leonardo onlus e al sindaco per aver reso possibile tutto questo». «La nostra associazione si occupa di disabilità, e in particolare di eliminazione delle barriere architettoniche - ha spiegato il presidente di Leonardo onlus, Marco Ragusa -, questo parco musicale è fruibile da tutti, perché giocare insieme elimina le barriere non solo nel mondo che ci circonda ma anche nelle nostre menti».