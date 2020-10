Le 5 fasi del virus nel piano di sanità: a quota 150 terapie intensive l'ospedale diventa covid hospital

Le prime anticipazioni erano già arrivate nel corso del punto stampa di ieri, oggi il presidente della Regione Luca Zaia, sempre in diretta dalla sede della protezione civile di Marghera, ha presentato il nuovo piano di sanità pubblica del Veneto, dopo quello diffuso lo scorso 13 marzo. A distanza di sette mesi, con il coronavirus che ha ripreso a circolare con forza, i tecnici hanno varato una nuova "linea operativa", caratterizzata dalle best practice da mettere in atto a seconda di 5 fasi di pericolosità del virus. Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti anche Paolo Rosi, direttore della centrale operativa del Suem dell'Ulss 3, e Paolo Fattori, direttore dell'unità operativa edilizia ospedaliera della Regione Veneto.

Le 5 fasi del virus

La prima è la fase verde, quella che prevede da 0 a 50 pazienti covid ricoverati in terapia intensiva. Da 51 a 150 ricoveri scatta la fase azzurra, mentre dai 151 ai 250 la fase gialla, quella intermedia. Seguono la fase arancione (da 251 a 400 posti occupati) e la fase rossa, da 400 posti fino a mille, ossia il numero massimo di terapie intensive che sarà possibile attivare in tutti gli ospedali veneti, con i letti ad oggi conservati dalla Regione in appositi depositi e aperti solo in caso di aumento esponenziale dell'emergenza.

Il Veneto è nella fase 2

Oggi, 20 ottobre, il numero di pazienti positivi al coronavirus ricoverati nelle terapie intensive sono 61, il Veneto si trova quindi nella fase due, quella azzurra. Se i pazienti dovessero superare i 150 si attiveranno i covid-hospital di riferimento nel territorio. La quinta fase, come annunciato da Zaia, prevede che gli ospedali siano occupati solo di pazienti Covid.

«L'emergenza Covid è l'impossibilità di curare pazienti ordinari e io la paralisi degli ospedali non la voglio - spiega Zaia - In caso di emergenza abbiamo ancora pronto l'ospedale donato dal Qatar. Con questo progetto prevediamo di avere a che fare con il virus per tutto l'inverno. La fortuna è che il Veneto non è considerato area metropolitana. L'importante è che la gente capisca che questa emergenza porta al collasso degli ospedali. Ad oggi la provincia più sofferente è quella di Belluno, nella fase 2 più avanzata».