Specializzato nella chirurgia della mano, e con più di 4800 interventi al proprio attivo come primo operatore, il dottor Paolo Segnana è il nuovo primario di Ortopedia dell'ospedale di Chioggia.

La carriera di Segnana

Laureato e specializzato all'università di Padova, viene dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove ha di fatto sempre lavorato e dov'è stato responsabile dell'unità operativa di chirurgia della mano e di quella dell'ortopedia d'urgenza. Nella sua carriera ha maturato competenze nella gestione del trauma pediatrico, dell'adulto e dell'anziano in termini di scelte decisionali su timing chirurgico e indicazioni terapeutiche. Si è dedicato anche alla chirurgia elettiva in diversi settori specialistici dell'ortopedia: in particolare chirurgia della mano e del piede, chirurgia protesica di anca, spalla e ginocchio.

«Arrivo a Chioggia in una realtà - commenta il nuovo primario - dove l'ortopedia rappresenta una specialità ben consolidata e apprezzata, con ottimi professionisti e risultati, e questo rende più difficile, se vogliamo, la sfida di mantenere gli elevati standard clinici presenti cercando di migliorare ove necessario. L'incarico rappresenta per me un punto di partenza: il mio impegno da subito è quello di creare un ambiente di lavoro positivo, trasparente e stimolante per chi vi dedica tempo e impegno, ma anche efficiente, a garanzia di qualità ed efficacia delle cure offerte».

Per il direttore generale dell'Ulss 3, Edgardo Contato, l'incarico al dottor Segnana «assume un triplice valore: è un segnale di conferma dell'eccellenza del reparto, ed è un ulteriore tassello del potenziamento dell'ospedale, a cui questa direzione ha già dato un nuovo direttore medico di presidio e nuovi primari di Oncologia, Geriatria, Fisiatria e Radiologia; infine, è un segnale importante nell'ambito della rete delle Ortopedie della nostra Ulss 3, poiché abbiamo dato un nuovo direttore sia all'Ortopedia di Chioggia, sia a quella di Dolo, e anche a quella di Venezia, con il concorso che si svolgerà nei prossimi giorni. Forze nuove in campo, per continuare a lavorare sempre meglio».