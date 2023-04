Luca Zattoni è il nuovo primario della Radiologia di Chioggia

Nato a Copparo (Ferrara) nel 1962, laureato in Medicina e specializzato in Radiologia all'università di Ferrara, il dottor Luca Zattoni è il nuovo direttore dell'unità operativa di Radiologia dell'ospedale di Chioggia. «Arrivato da poche settimane - spiega il nuovo primario - ho da subito sentito una naturale empatia con la squadra che ho trovato, e anche con la città e con gli abitanti di Chioggia».

La carriera del dottor Zattoni

Discepolo a Ferrara del professor Paolo Mannella, ha cominciato il suo iter professionale presso la Radiologia interventistica vascolare dell'università di Ferrara nel 1995. È stato poi responsabile dell’attività Interventistica della Radiologia di Trecenta. In seguito ha svolto l’attività specialistica presso la Radiologia e la sezione di Cardiovascolare ed interventistica dell'azienda sanitaria di Rovigo, poi presso i dipartimenti di Radiologia clinica diagnostica e interventistica di Ferrara e di Rovigo. Dal dicembre 2019 ha la direzione della Radiologia interventistica di Rovigo.

Dal 13 marzo scorso, infine, ha ricevuto l’incarico di dirigere la Radiologia dell’ospedale di Chioggia. «Dalla mia prima mia esperienza lavorativa, nel 1995 - aggiunge Zattoni - mi sono occupato di una branca altamente specialistica del nostro settore, la radiologia interventistica, che comprende tutte le procedure invasive o mini-invasive diagnostiche e terapeutiche effettuata mediante il controllo delle metodiche radiologiche. Mi sono sempre occupato di sviluppare queste metodiche, ottenendo risultati di cui sono orgoglioso: l’incarico ottenuto qui a Chioggia è insieme il coronamento della mia carriera professionale e l’occasione per mettere a frutto nel modo più completo le competenze via via acquisite e messe in campo».

«Con la Fisiatria, la Geriatria, l'Oncologia e l'Ortopedia - sottolinea il direttore sanitario dell'Ulss 3, Giovanni Carretta -, quello affidato al dottor Zattoni è il quinto reparto dell'ospedale a cui diamo un nuovo primario. L'attività radiologica è essenziale per il presidio di Chioggia, in cui il nuovo direttore è chiamato a introdurre le migliori e più recenti pratiche. La sua specializzazione in radiologia interventistica permette inoltre di far sì che il lavoro che svolto all'ospedale della Navicella si inserisca a pieno titolo all'interno della rete aziendale delle radiologie ospedaliere».