Il distretto M9 si rinnova con alberi, spazi per la cittadinanza e arredo urbano

Valorizzazione, attrattività, aggregazione: sono le tre direttrici lungo le quali si muove "Vivi M9", il piano di sviluppo del distretto di M9 a Mestre. Il presidente della Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi, ha presentato mercoledì mattina gli interventi che mirano a far diventare l'area una parte integrante nella quotidianità dei cittadini, «un luogo in cui le persone desiderino trascorrere la serata o una parte della giornata».

Primo step del percorso è l'abbattimento della cosiddetta palazzina Meucci, edificio a due piani nei pressi delle Poste, che consentirà l'apertura di un nuovo varco d'accesso e la creazione di una direttrice orizzontale verso via Brenta Vecchia, rendendo il museo visibile da un'angolatura ampia e inedita. Con la demolizione del piccolo immobile, si amplia la superficie che sarà così disponibile per attività ricreative, pensate soprattutto per i ragazzi.

La nuova area, per la quale è allo studio la realizzazione di murales per l'arredamento delle pareti esterne e un eventuale campo da basket, sarà direttamente collegata al museo e alla 'food court' che si estenderà dalla piazzetta dell’albero, dove prossimamente si insedierà il nuovo locale Cà di Màt, alla corte Brenta Vecchia, dove è da tempo attiva la gestione della Corte dei Matti. La stessa corte sarà oggetto di un altro intervento, che vedrà l'installazione di una gradonata nel lato nord, per promuovere altre occasioni di relazione e incontro e ripensare l'area anche in ottica di spettacoli e proiezioni.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Si interverrà anche all'interno del chiostro, già attraversato da una nuova pavimentazione diagonale a contrasto - la cui posa è stata completata nella giornata di martedì - e che vedrà l'installazione di sedute con prese di corrente e fioriere laterali «per rendere l'ambiente più caldo e accogliente», come precisato da Bugliesi. Il nuovo "rivestimento" colorato, steso in occasione delle prossime festività, ospiterà a breve un albero e gli addobbi natalizi. Il corso principale, di fronte all'ingresso del museo, avrà infine una nuova «connotazione ambientale visiva», con un filare di melograni che renderanno il viale più arioso e colorato.

La progettazione degli spazi è stata effettuata di concerto con la polizia locale, come ha spiegato la vicecomandante del corpo, Maria Teresa Maniero: «È un valore aggiunto che consentirà di rendere concreto il presidio fisico e strutturale dell’area - ha spiegato Maniero - Il progetto infatti è stato realizzato già pensando a come posizionare le telecamere di sorveglianza e il lavoro degli agenti». L’occupazione fisica dei luoghi, sia da parte dei cittadini che delle forze dell'ordine, consentirà «di allontanare persone che, anche se non commettono veri e propri reati, con la loro presenza trasmettono un senso di insicurezza».

«Il centro città è in continuo cambiamento - ha dichiarato l’assessore comunale all’Urbanistica, Massimiliano De Martin - e i nuovi interventi urbanistici che già stanno interessando l’area M9 ne sono la prova. Dobbiamo stare al passo con i tempi e rendere vivo e sempre più fruibile uno spazio fondamentale per la nostra città. Grazie alle opere che, a breve, consentiranno la creazione di nuove direttrici di fruibilità e l’apporto della nostra polizia locale, realizzeremo un luogo piacevole e sicuro».