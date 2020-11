Nasce il nuovo protocollo veneziano contro la violenza sulle donne. L’Ulss 3, in qualità di capofila dell’iniziativa, ha promosso la sottoscrizione del documento di 43 istituzioni del territorio, che da oggi si muovono in sinergia per aiutare le donne vittime di ogni genere di abuso.

Il documento coinvolge attivamente organismi amministrativi e tribunali, università, forze dell’ordine, amministrazioni civiche, uffici scolastici, sindacati, enti di accoglienza per minori, centri antiviolenza, ordini professionali (come quello dei medici, dei farmacisti, degli psicologi, dei giornalisti, degli assistenti sociali) e molti altri protagonisti. Ognuna di queste istituzioni si impegna a

promuovere al suo interno e a estendere al suo esterno le buone pratiche di sensibilizzazione contro la violenza di genere

attivare risorse e progetti comuni per contrastare la discriminazione e l’abuso sulle donne

condividere tra loro procedure codificate di accoglienza e presa in carico delle vittime (compresi eventuali figli minori)

attivarsi nei confronti degli uomini autori di violenza per prevenire comportamenti maltrattanti e ridurne la recidiva

promuovere l’aggiornamento professionale all'interno degli ordini per specializzare i lavoratori nella gestione di queste tematiche

promuovere campagne di prevenzione e informazione verso i cittadini

sostenere percorsi educativi rivolti alle scuole contro la violenza di genere

elaborare i dati in proprio possesso relativi al fenomeno sulla violenza per studi, ricerche, report ciclici

Il primo incontro tecnico operativo si è tenuto questa mattina in video conferenza per evitare assembramenti. «Nel corso di questo primo incontro della nuova rete antiviolenza, sono stati anche anche individuati i soggetti con cui attivare i prossimi tavoli d’azione. - dice il direttore generale Giuseppe Dal Ben - Si tratta di un primo passo indispensabile per coordinare i lavori e rendere la rete realmente ricettiva alle esigenze delle donne vittime di abusi».

Chi compone la nuova rete antiviolenza veneziana

Prefettura, questura e forze dell’ordine

Prefettura di Venezia

Questura di Venezia

Comando provinciale di Venezia dei carabinieri

Comando provinciale della guardia di finanza di Venezia

Magistratura e uffici giudiziari

Tribunale civile e penale di Venezia

Procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Venezia

Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna - Dipartimento per la giustizia minorile di comunità - Ministero della giustizia.

Servizi socio sanitari

Ulss 3 Serenissima (capofila)

Enti locali

Comitato dei sindaci del distretto socio sanitario Venezia centro storico, isole ed estuario e del distretto socio sanitario Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d’Altino

Comitato dei sindaci del distretto socio sanitario Mirano Dolo

Comitato dei sindaci del distretto socio sanitario Chioggia

Città metropolitana di Venezia

Centri antiviolenza

Centro antiviolenza Comune di Venezia

Centro antiviolenza civico donna del Comune di Chioggia e sportello antiviolenza del Comune di Cavarzere (cooperativa Domi group)

Centro antiviolenza Estia di Venezia, centro antiviolenza Sonia di Noale, centro per gli autori di violenza Gru di Venezia e sportello antiviolenza di Mira e Mirano (cooperativa Iside)

Area dell’educazione e della formazione

Ufficio scolastico regionale per il Veneto

Università Ca’ Foscari Venezia

Iusve, Istituto universitario salesiano di Venezia

Università Iuav di Venezia

Centro di ateneo per i diritti umani “Antonio Papisca” e cattedra Unesco “Diritti umani, democrazia e pace” dell’Università degli Studi di Padova

Area degli ordini professionali

Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Venezia

Ordine dei farmacisti della provincia di Venezia

Ordine degli psicologi del Veneto

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione del Veneto

Ordine degli assistenti sociali del Veneto

Ordine dei giornalisti del Veneto

Organizzazioni sindacali

Aaroi-Emac

Anaao

Anpo-Ascoti-Fials medici

Aupi Fassid

Cgil fp

Cgil Gruppo medici dirigenti

Cimo

Cisl fp

Fassid Area Snr

Fsi Usae

Nursing Up

Uil Fpl

Altri soggetti