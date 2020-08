Trend dei contagi in aumento, una persona ricoverata in terapia intensiva a Mestre

Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall'inizio dell'epidemia sono 35.187.

Trend dei contagiin aumento

Persiste quindi una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, spesso associati all'importazione di casi da stati esteri. Il Ministero della Salute sottolinea come la situazione non sia critica ma si debbano mantenere le misure di prevenzione e controllo già adottate dalle regioni. Secondo il monitoraggio ministeriale il Veneto è al terzo posto tra le 12 regioni con indice Rt sopra 1: 1.28 alla pari con la provincia autonoma di Trento; il più alto è invece registrato in Sicilia (1.62) e nella provincia autonoma di Bolzano (1.43).

Un ricovero in terapia intensiva all'Angelo

Intanto nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero (ieri sera alle 17) è registrato dopo diverso tempo un nuovo ricovero in terapia intensiva all'ospedale dell'Angelo di un paziente positivo al coronavirus. Rimangono invece stabili gli altri ricoveri nei presidi della provincia di Venezia, i 7 in area non critica all'ospedale di Dolo.