Covid, da lunedì al via le vaccinazioni con il bivalente

Sessantacinque mila dosi del nuovo vaccino “bivalente” prodotto da Pfizer e denominato Comirnaty sono già arrivate venerdì alla farmacia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre e sono destinate all'Ulss 3 Serenissima e all'Ulss 4 Veneto orientale. Altre 76mila del vaccino “bivalente” Spikevax prodotto da Moderna e destinate alle aziende sanitarie di tutto il Veneto arriveranno nei prossimi giorni.

Chi potrà vaccinarsi

L’Ulss 3, con i propri operatori e le proprie sedi vaccinali, è pronta alla somministrazione dei due nuovi vaccini, aggiornati contro la variante Omicron, secondo le indicazioni di Aifa e della Regione del Veneto. Il nuovo vaccino bivalente sarà somministrato solo come dose di richiamo (quindi a chi è in attesa di ricevere la terza o la quarta dose), e verrà utilizzato prioritariamente - come riportato nell'ultima circolare del Ministero della Salute - per chi aspetta la quarta dose nelle categorie over 60, persone con elevata fragilità, operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture per anziani e donne in gravidanza. Possono accedervi anche coloro che attendono la terza dose dai 12 anni in su.

Le prenotazioni

«Abbiamo aperto le prenotazioni - spiega Vittorio Selle, direttore del dipartimento prevenzione dell'Ulss 3 - . Già da lunedì possiamo vaccinare». Nello specifico, sono 250 i posti prenotabili ogni giorno a partire da lunedì 12 settembre al Pala Expo di Martghera. All'ospedale Giustinian a Venezia l'Ulss ha aperto 150 prenotazioni per lunedì e, successivamente, riaprirà nel fine settimana. Al Padiglione Aspo a Chioggia sarà possibile vaccinarsi martedì e mercoledì (180 posti prenotabili) e al Bocciodromo di Mirano altri 200, in via di definizione se martedì o mercoledì. «Teniamo monitorata l'adesione - spiega Selle -, se fosse superiore, apriremo a più prenotazioni». Parallelamente, i medici di medicina generale potranno organizzare la vaccinazione diretta dei loro assistiti. Infine, il servizio farmaceutico dell'Ulss 3 sta raccogliendo le adesioni delle farmacie nelle quali ci si potrà vaccinare.

Nel territorio dell’azienda sanitaria veneziana sarà possibile prenotare dalla prossima settimana la somministrazione del vaccino bivalente attraverso il sito web, con le consuete e collaudate modalità. «Entriamo in una nuova fase del contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 - sottolinea il direttore generale, Edgardo Contato - in cui a disposizione della popolazione viene messo un vaccino più efficace e in grado di contrastare meglio le varianti recenti. I nostri servizi sono a disposizione, pronti ad affrontare insieme alla cittadinanza questo autunno in cui il la vaccinazione anti Covid19 si affianca alle vaccinazioni tradizionali, in particolare con la campagna antinfluenzale, anche questa pronta ad essere avviata secondo le indicazioni del servizio sanitario regionale».