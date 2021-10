Torna l'obbligo di catene o pneumatici da neve in autostrada

A partire dal 15 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022 tutti i veicoli che transitano in autostrada, tra la A4 e il Passante di Mestre, dovranno avere le gomme da neve o le catene a bordo per affrontare l'asfalto ghiacciato o le possibili nevicate dei mesi invernali.

La sanzione applicata agli automobilisti che vengono trovati sprovvisti di catene a bordo o di gomme da neve va da un minimo di 85 a un massimo 338 euro. L’agente può anche intimare il fermo del veicolo fino a quando non sarà dotato di mezzi antisdrucciolevoli. L’inosservanza comporta una multa di 84 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente. Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro cinque giorni dall’accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%. La misura precauzionale ha lo scopo di migliorare il livello di sicurezza di chi transita in autostrada soprattutto in caso di forti (e magari improvvise) precipitazioni nevose.