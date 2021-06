Venezia, anche questo weekend si potranno consumare bevande e alimenti solo al tavolo

Nonostante la zona bianca e la situazione epidemiologica in costante miglioramento, anche per questo fine settimana è confermata l'ordinanza del Comune di Venezia che permetterà di consumare al bar e nei ristoranti solo seduti al tavolo. Il provvedimento ha lo scopo di limitare gli assembramenti degli avventori nei locali in laguna e terraferma, specie quelli maggiormente interessati dagli aggregamenti di giovani in orario pomeridiano e serale.

Sarà in vigore a partire da oggi e fino a domenica, nella fascia oraria tra le 15 e le 24. Resta il fatto che sarà sempre possibile consumare al banco, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Le zone nelle quali saranno in vigore le restrizioni sono:

Mestre: Riviera XX Settembre e vie limitrofe; Piazzale Donatori di Sangue e Calle Giovanni Legrenzi

Venezia: Fondamenta degli Ormesini; Fondamenta della Misericordia da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale; Campo San Giacomo, Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti (già Bella Vienna) e calli e portici limitrofi; Campo Santa Margherita e calli, ponti e campielli limitrofi.

Lo stesso obbligo sarò imposto anche per i locali in Fondamenta degli Ormesini, Fondamenta della Misericordia (da Ponte San Girolamo a Ponte San Marziale), per la sola giornata di domenica, dalle 11 alle 15.