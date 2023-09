Obbligo di dimora nel Veneziano, viene sorpreso a fare shopping in provincia di Padova

Doveva rimanere in provincia di Venezia, ma ha pensato bene di andare a fare shopping a Piove di Sacco (Padova). Denunciato in stato di libertà un uomo di 34 anni di Campolongo Maggiore. L'indagato, nato in Marocco, nullafacente e con precedenti, incurante dell’ordinanza emessa dal tribunale lagunare con la quale veniva disposta a suo carico l'obbligo di dimora, è andato a fare acquisti in un negozio di via Gauslino a Piove di Sacco.

I carabinieri della compagnia di Piove di Sacco, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, lo hanno notato a passeggio e hanno deciso di identificarlo. Appurato che a suo carico vi era un’ordinanza e che questa era stata violata, lo hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Accompagnato in caserma per le formalità del caso, è stato poi rilasciato.

