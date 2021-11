Contagi Covid in aumento: obbligo di mascherine all'aperto nelle fiere e nei mercati

C'è l'obbligo di mascherine anche all'aperto in occasione delle fiere e mercatini invernali. In alcune aree del centro storico e della terraferma sarà obbligatorio l'uso della mascherina, anche all'aperto, in corrispondenza di alcune manifestazioni. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Luigi Brugnaro, in riferimento ad alcuni eventi che si svolgeranno a partire dalla Festa della Madonna della Salute.

Nel dettaglio, l'ordinanza stabilisce che "è fatto obbligo di indossare le mascherine chirurgiche o di comunità, ovvero mascherine monouso lavabili, anche auto-prodotte, in materiali idonei a fornire un’adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, in occasione di:

Fiera della Madonna della Salute (dal 19/11/2021 al 21/11/2021 - Campo della Salute, Rio Terà dei Saloni, Rio Terà dei catecumeni, Fondamenta della Salute, Campo San Gregorio)

Fiera di Natale (20/12/2021 al 24/12/2021 - Santa Fosca, Strada Nuova, Campo San Felice, Campo Santi Apostoli, Campo San Bartolomeo)

Mercatino in Campo San Maurizio (3, 4 e 5/12/2021)

Fiera dell’Epifania (dal 02/01/2022 al 05/01/2022 - Strada Nuova da Campo Santi Apostoli fino a Campiello Testori)

Mercatini di Natale in Piazza Ferretto (dal 27/11/2021 al 29/12/2021). via Poerio e via Allegri (dal 27/11/2021 al 09/01/2022), Piazza Mercato a Marghera (dal 28/11/2021 al 09/01/2022)

In ogni tratto viabile interessato dall’attivazione di sensi unici pedonali e in ogni altra occasione di tempo e di luogo in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale

L’obbligo, si prosegue, "non si applica ai bambini di età inferiore ai 6 anni e per chi ha forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Gli operatori commerciali dovranno indossare essi stessi la mascherina, mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento. Le disposizioni, si specifica, sono valide nelle date indicate e nella fascia oraria dalle ore 9 alle 23. «Nel corso di questi eventi potrebbero crearsi situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento di almeno un metro previsto dalle norme potrebbe non essere garantito, tenuto conto che in particolare nelle fiere che si svolgono nella città antica, è previsto che ci siano migliaia di pedoni in movimento, tanto da prevedere, all'occorrenza, sensi unici pedonali. Il provvedimento nasce dopo aver preso atto che è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus Covid-19 come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'Ulss 3». La violazione comporta le sanzioni previste dalla legge.