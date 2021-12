Verso l'estensione dell'obbligo di mascherina "nelle vie e aree pedonali pubbliche"

Per alcuni dei 44 Comuni del Veneziano c'è già l'ordinanza, per altri sta per arrivare: stretta sull'obbligo di indossare "nelle vie e aree pedonali pubbliche", e quindi all'aperto, le mascherine a partire da domenica 5 dicembre. «L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Sono esentati anche coloro che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone», si legge nel testo del Comune di Spinea. Martellago l'ha disposta fino al 31 dicembre intanto, Mira raccomanda «l'uso della mascherina anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi fino alla fine dello stato di emergenza». Quindi ci sono delle differenze.

Le disposizioni arrivano a seguito dell'invito fatto dal Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, durante il comitato sull'ordine pubblico e sicurezza (Cosp) di mercoledì, a prevedere una stretta sull'obbligo di indossare il dispositivo di protezione, vista la situazione sanitaria in particolare nel periodo degli eventi natalizi. Ieri è arrivata l'ordinanza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, per le zone della movida e aree specifiche della città storica e della terraferma veneziana, soggette a maggior aggregazione. E giorni fa Anci, l'Unione dei Comuni italiani, aveva chiesto un'estensioine generalizzata dell'obbligo della mascherina fuori casa in tutta Italia.