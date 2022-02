Da domani super green pass obbligatorio per i lavoratori dai 50 anni in su

Sarà in vigore da domani, 15 febbraio, l'obbligo di super green pass al lavoro per dipendenti pubblici e privati dai 50 anni di età in su. Il certificato, diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi, sarà necessario per accedere ai luoghi di lavoro. «L'obbligo - si legge nelle faq dedicate sul sito del ministero - non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal medico; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione».

In base ai dati di inizio febbraio, gli over 50 non ancora vaccinati nei territori delle due aziende sanitarie veneziane sono circa 40 mila. In questo numero sono comprese anche le categorie dei pensionati e dei non occupati, che hanno comunque l'obbligo di vaccinazione ma che, non lavorando, non hanno la necessità di esibire il super green pass. Per questi ultimi, in caso di inosservanza, scatta una multa di 100 euro una tantum. È esentata dall'obbligo, provvisoriamente, quella quota di non vaccinati che sono guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi. Tolte queste categorie, i lavoratori veneziani inadempienti potrebbero essere 20-25 mila.

Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza super green pass è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Chi ne sarà sprovvisto sarà considerato assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del lavoro ma senza retribuzione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha commentato così l'entrata in vigore della norma: «Le polemiche le guardo con un certo distacco e penso che l'obbligo vaccinale per gli over 50 sia stata una scelta giusta e coraggiosa. Credo che dobbiamo insistere ancora sui vaccini».