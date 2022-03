Attivisti alla stazione di servizio di Arino per protestare contro il caro prezzi

Sono arrivati sabato mattina alla stazione di servizio di Arino, sull’autostrada A4 tra Padova e Venezia, e l'hanno "occupata" salendo sulla tettoia del distributore di carburante Eni ed esponendo striscioni. È l'iniziativa degli esponenti dei centri sociali del Nordest contro gli aumenti del costo dei carburanti e delle bollette. «È una delle speculazioni più spregevoli prodotte dalla guerra - fanno sapere gli attivisti - e le ragioni di questi aumenti sono semplici: la nostra dipendenza dal fossile e dagli idrocarburi consente a poche multinazionali di concentrare una quantità enorme di ricchezze e potere. Alla fine siamo sempre noi a pagare il prezzo della crisi».

Il caro carburante, sostengono, «è solo uno degli aspetti del drammatico aumento del costo della vita»: una situazione che da un lato «impoverisce le nostre tasche e gonfia quelle di un pugno di miliardari», dall'altro «aumenta la ricerca e l’estrazione di petrolio e gas». Il problema tocca in modo rilevante la nostra regione, dove molte persone vivono in aree extraurbane non raggiunte dai trasporti pubblici e quindi «la dipendenza dall’automobile è un fatto: ci si sposta per lavorare, per consumare e per semplice necessità, azioni quotidiane che sono diventate oggi quasi un lusso». I centri sociali, dunque, invitano i governi a sostenere economicamente le fasce di popolazione più povera e tassare quella più ricca, definanziare le spese militari, investire nei servizi di trasporto pubblico.

L'iniziativa, cominciata alle 9 e proseguita per un paio d'ore, si è svolta solo all'interno dell'area di servizio e non ha creato problemi alla viabilità dell'autostrada. Le forze dell'ordine hanno monitorato la situazione e non si sono registrati disordini.