L'occupazione si allarga: gli studenti si "prendono" anche il liceo classico

Anche il liceo classico dell'istituto comprensivo Marco Polo di Venezia, a Dorsoduro, è stato occupato: studenti e studentesse hanno organizzato l'iniziativa stamattina, seguendo l'esempio dei "dirimpettai" del liceo artistico che avevano avviato l'occupazione due giorni fa. «Un'altra scuola si riprende il tempo e lo spazio - scrivono - in un'altra scuola studenti e studentesse alzano la testa: basta lezioni frontali, basta maturità, basta pcto».

L'idea è di rimanere all'interno della struttura per alcuni giorni ed autogestire le attività, promuovendo dibattiti e discussioni. «Le rivendicazioni sono le stesse dell'artistico - fanno sapere - È stata una iniziativa spontanea, nata da un malessere diffuso. Questa scuola non si concentra su noi studenti ma sugli esami e sui risultati, senza occuparsi della salute psicologica dei ragazzi e dei temi di attualità».

Nella giornata di martedì avevano spiegato così la prima occupazione all'artistico: «Vogliamo continuare il percorso iniziato con le mobilitazioni di queste settimane e speriamo di farlo con tutte le scuole della città scese in piazza. Ora noi ci riprendiamo i nostri spazi e la nostra scuola, portando al suo interno tutti quei temi dei quali non parliamo a lezione ma che per noi sono essenziali, come l'educazione sessuale, alle differenze e al consenso, e dei momenti di discu«ssione sulla crisi climatica che saremo costretti ad affrontare».