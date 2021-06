Occupano un edificio e rubano energia elettrica e acqua, denunciati

Gli agenti del commissariato di Marghera hanno denunciato due cittadini tunisini per occupazione abusiva di edifici pubblici e furto di energia elettrica ed acqua. Si tratta di B.N., di 42 anni e B.M., di 48, irregolari sul territorio nazionale.

I due uomini avevano occupato abusivamente alcuni edifici abbandonati di proprietà del Comune di Venezia, provvedendo anche a realizzare in modo artigianale degli allacci abusivi alla rete idrica e all’energia elettrica. A seguito di ulteriori controlli è inoltre emerso che risultavano irregolari sul territorio nazionale, dunque per entrambi, oltre alla denuncia per i reati di occupazione abusiva di edifici pubblici e furto aggravato, è stato emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.