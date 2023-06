Ponte del 2 giugno da tutto esaurito negli alberghi di Venezia e litorale

Se non sarà un weekend lungo da tutto esaurito, poco ci manca. Il ponte del 2 giugno, secondo i dati forniti da Federalberghi nazionale, vedrà muoversi 15 milioni di italiani, che si metteranno in viaggio in particolare verso le città d'arte (26,2% del totale). E anche Venezia vedrà un gran flusso di turisti provenienti da tutto il Paese, che si fermeranno in città soprattutto nelle notti di venerdì e sabato.

Occupazione alberghiere sopra il 90%

In questi due giorni, spiega Claudio Scarpa, direttore dell'associazione veneziana albergatori (Ava), «le prenotazioni negli alberghi della città storica sono intorno al 90-95%». Nella giornata di oggi, giovedì 1 giugno, la pressione è minore, ma comunque il tasso di occupazione che si registra è vicino all'80%. Il dato è molto positivo, considerando che anche in terraferma si registra un'occupazione al 75%. «La presenza di italiani tra gli ospiti delle nostre strutture - ha aggiunto Scarpa - stava già salendo nel post covid, negli ultimi mesi ha raggiunto il 25% dei turisti presenti in città».

Una situazione del tutto similare si presenta anche nelle località turistiche del litorale, spinta anche da previsioni meteo molto favorevoli. Secondo i dati forniti dall'associazione jesolana albergatori (Aja), l'occupazione delle strutture si assesta su una media del 95%, con punte da tutto esaurito in diversi hotel.

«Il trend generale è molto positivo, un ottimo viatico per la stagione estiva, che da calendario arriverà tra tre settimane, ma che di fatto è già iniziata - commenta Massimiliano Schiavon, presidente di Federalberghi Veneto -. Terme, mare e città d’arte, in particolare, con ogni probabilità saranno sold out per una tre giorni di vacanze che si annuncia piuttosto vivace».