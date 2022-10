Continua l'occupazione al liceo artistico Marco Polo. «Spazi aperti a tutti per le attività che vogliamo»

Gli studenti del liceo Marco Polo di Venezia hanno iniziato l'occupazione della loro scuola, che andrà avanti fino a venerdì. Hanno deciso questa protesta per chiedere un percorso formativo diverso. «Un cammino che ci prepari al mondo che ci circonda, che ci parli di temi che ad oggi restano confinati fuori dalle nostre aule, come la crisi climatica e la guerra - scrivono -. Vogliamo una scuola dover poter affrontare il tema dell’educazione sessuale e che si occupi della nostra salute mentale. La scuola che invece ci viene proposta, quella descritta nel programma elettorale di Fratelli d’Italia, è una scuola che non fa altro che aumentare il divario sociale».

Per i ragazzi, «è sbagliato pensare di investire nella scuola privata o di professionalizzare quella pubblica», perché questo aumenta ancora di più il divario tra chi può permettersi di scegliere un percorso di studi che porta all'Università, e coloro che devono pensare a formarsi per imparare un mestiere che gli permetta di entrare al più presto nel mercato del lavoro. E in questo secondo caso aprono una riflessione sul Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), ovvero l'alternanza scuola-lavoro. «Aggiungendo ore e aumentando il carico settimanale delle lezioni, il Pcto - affermano - punta a mettere gli studenti degli istituti professionali nelle condizioni di lavorare un anno prima».

«Con questa occupazione - concludono - vogliamo incanalare la nostra rabbia per cercare di creare assieme un’alternativa, realizzando corsi che riempiano il vuoto lasciato dall’istruzione e promuovano una socialità e un confronto sano tra noi, che ancora sentiamo sulla nostra pelle il peso di due anni di pandemia. Giovedì l’occupazione continuerà con molti corsi, attività, dibattiti e discussioni. Sarà aperta a "tutt? l? student?" della scuola, Classico, Artistico e Musicale. Prendiamoci i nostri spazi e facciamoli vivere di noi e delle attività che vogliamo».