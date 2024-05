Venezia, le occupazioni universitarie continuano da due settimane

Le più importanti proteste studentesche da un quindicennio a questa parte a Venezia non sono ancora finite, tutt'altro. Nonostante i Senati accademici di Ca' Foscari e Iuav il 22 maggio scorso abbiano accolto in parte le richieste degli studenti, a giorni di distanza la sede di Ca' Foscari a San Sebastiano risulta ancora stabilmente occupata e in autogestione studentesca, mentre la sede centrale di Iuav ai Tolentini è in un'assemblea permanente che sembra non dover finire mai, nonostante gli esami ormai alle porte.

Gli studenti di Ca' Foscari continuano a chiedere lo stop ad accordi e collaborazioni con le università israeliane e le dimissioni della rettrice Tiziana Lippiello dal comitato scientifico della fondazione Med.Or., di Leonardo spa. Hanno ottenuto un'assemblea di Ateneo, prevista per il 26 giugno: un risultato, perché un'assemblea simile non si tiene dal 2017, ma sia la data scelta (dopo la sessione di esami, con molti studenti in procinto di lasciare la città) sia il fatto che sarà un'assemblea che non può prendere decisioni, ha portato il presidio alla sede di San Sebastiano - iniziato lunedì 13 maggio, due settimane fa - a decidere di continuare a oltranza. Le attività ordinarie sono interrotte, ma è un periodo in cui le lezioni erano finite. La sede è rimasta aperta anche nel weekend (grazie agli studenti) e le assemblee su come proseguire la mobilitazione si susseguono giorno per giorno. Le tende presenti sono ancora diverse decine.

Anche alla sede dello Iuav ai Tolentini, la sede centrale, prosegue l'assemblea permanente (che ci tiene moltissimo a non essere definita "occupazione"), inziata giovedì 16 maggio, sempre con la richiesta principale di interrompere le collaborazioni con le università israeliane. Qui la situazione è ancora più fluida, gli studenti non hanno ancora deciso se togliere o meno le tende, dopo un weekend in cui la sede, anche qui, è rimasta aperta grazie a loro. L'assemblea di oggi pomeriggio, che doveva decidere come procedere con la mobilitazione, si sta concludendo in serata: ma non c'è dubbio che gli studenti resteranno nella sede, per quella che chiamano "riappropriazione", e per continuare a discutere e mettere pressione riguardo la situazione a Gaza.

Chi sperava che fosse una situazione di un weekend, o che tutto finisse con i senati accademici del 22 maggio (e relative aperture parziali) è rimasto deluso. Nessuna reale tensione comunque tra gli studenti, le attività universitarie continuano regolarmente, e anzi i servizi in più, come le aule studio autogestite, sono aperti a tutti.