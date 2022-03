Due scuole occupate a Venezia

Gli studenti dell'istituto nautico Venier di Venezia (a Castello, vicino ai Giardini della Biennale) sono riusciti, la mattina di martedì 22 marzo, a occupare gli spazi della scuola. Ci avevano già provato 24 ore prima, senza successo, interrotti dalla resistenza del personale scolastico e poi dall'arrivo delle forze dell'ordine. Stavolta non ci sono stati impedimenti.

L'iniziativa si è svolta a partire dalle 8. Dopo essere entrati, gli studenti si sono radunati in due cortili della sede per una prima riunione. L'intenzione dichiarata è di mantenere l'occupazione fino alla fine della settimana, sabato 26 marzo. «È una manifestazione pacifica», fanno sapere i rappresentanti degli studenti, con l'obiettivo di mettere in risalto una serie di temi: scarsa comunicazione tra scuola e ragazzi, presunte carenze sul piano formativo (specie in vista degli esami di maturità) e questioni legate all'utilizzo delle imbarcazioni scolastiche. Gli studenti chiedono un confronto diretto con la dirigenza.

Altra mobilitazione studentesca è in corso, sempre martedì mattina, in corrispondenza delle sedi dei licei Benedetti-Tommaseo. In questo caso i ragazzi sono usciti sulla fondamenta e hanno esposto uno striscione dal parapetto di un ponte: «Riprendiamoci la scuola per riprenderci il futuro».