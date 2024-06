Due voli cancellati: per una famiglia di Jesolo il viaggio ad Amsterdam diventa un'Odissea

Un viaggio in Olanda si è trasformato in un'Odissea per una famiglia di Jesolo composta da sette persone. Padre e madre con tre figli piccoli - di 1, 5 e 9 anni -, accompagnati da due nonni, hanno trascorso qualche giorno ad Amsterdam, capitale dei Paese Bassi. Venerdì sera era fissato il rientro in italia, ma qualcosa è andato storto: «Dovevamo rientrare in Italia e la compagnia ha cancellato il volo previsto per le 21.55», ha spiegato il capofamiglia.

Apparentemente, nessuna motivazione valida è stata fornita per la cancellazione del volo. La famiglia, alla pari di altre persone che stavano rientrando, ha dovuto trovarsi una sistemazione per i successivi due giorni. Dopo oltre 50 minuti al telefono, infatti, «siamo stati dirottati sul volo di stasera (domenica, ndr.)».

La famiglia ha quindi dovuto provvedere alla sistemazione per sette persone. «Ci siamo pagati albergo e tutti i pasti, che non costano poco in Olanda», ha proseguito l'uomo. Trascorse le 48 ore, l'ennesima doccia fredda nel tardo pomeriggio di questa sera all'aeroporto Schipol: «Al momento di imbarcare le valigie al check in, ci hanno detto che il volo era cancellato. Sono riuscito a contattare un operatore della compagnia, che mi ha comunicato che il volo a loro non risultava ancora cancellato, e quindi non potevano fare nulla». All'interno dello scalo, tuttavia, i tabelloni orari confermavano la cancellazione del volo.

Alle 20.45, i passeggeri hanno avuto conferma che non sarebbero riusciti a rientrare entro la fine della giornata. «Gli operatori della compagnia - ha aggiunto il capofamiglia - mi hanno detto che non c'è nessun volo disponibile prima del 2 luglio». Al momento in cui si scrive (20.50 di domenica), la famiglia sta cercando di noleggiare un'automobile per cercare di fare ritorno a casa.