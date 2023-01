Operai al lavoro e macchinari da professionisti, ma l'officina era completamente abusiva

Era a tutti gli effetti un punto di riferimento per decine di automobilisti del territorio, ma anche dei comuni contermini. Di fatto non c'era nulla a norma. Un'officina di riparazione che svolgeva attività di meccanica, carrozzeria, gommista ed elettrauto in maniera completamente abusiva è stata scoperta e sequestrata a Noventa Padovana (Padova). Come riporta oggi PadovaOggi, per il titolare, un sessantenne originario di Spinea, sono in arrivo parecchi guai.

Il blitz

Il blitz questa mattina, 12 gennaio, in via Cappello, dove il titolare dell'attività non autorizzata e totalmente sconosciuta al fisco, ha ricevuto la visita di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco, Arpav, Ispettorato del Lavoro, Spisal e tecnici del settore Ambiente del Comune, col supporto della polizia stradale di Piove di Sacco.

Il rinvenimento

Tra le attrezzature impiegate dall'officina "fantasma" figurano tre carri ponte, una cisterna di carburante da 9000 litri priva di autorizzazione, un intero laboratorio di verniciatura a spruzzo, decine di pneumatici e pezzi di ricambio per auto. Batterie esauste, motori di veicoli e altri rifiuti speciali giacevano disordinatamente accatastati all'interno di depositi fatiscenti, coperti da lastre di eternit ammalorate. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro in attesa dell'esito dei procedimenti, già avviati, per numerosi reati ambientali, abusi edilizi e violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Tre i lavoratori in nero individuati nel corso dei controlli, uno dei quali ha sostenuto di «passare di lì per caso».