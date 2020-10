Oggi acqua alta a 102. L'ultima previsione del Centro maree conferma 135 centimetri per domani

L'ultima previsione del Centro Maree del Comune di Venezia (relativa alle 13.30 di oggi, 2 ottobre) conferma che domani attorno alle 12.05 potrebbe registrarsi una punta massima di marea a 135 centimetri. Stando così le cose, come annunciato dal commissario Elisabetta Spitz, domani si attiverà per la prima volta il Mose per difendere la città dall'acqua alta. Anche il governatore del Veneto Luca Zaia, nel corso del punto stampa di questa mattina dalla sede della protezione civile di Marghera, ha confermato di aver ricevuto la conferma da Spitz stessa dell'innalzamento delle paratoie in caso di necessità.

Oggi acqua alta a 102 centimetri

La massima di marea di oggi a Venezia, intanto, si è fermata a 102 centimetri. Il Centro Maree ha sottolineato come nella tarda mattinata abbia cominciato ad incrementarsi il vento di scirocco, che potrebbe influenzare anche la massima in laguna per la tarda mattinata di domani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad oggi sono state eseguite tre prove di sollevamento completo del sistema: la prima il 10 luglio scorso, davanti al premier Giuseppe Conte, l’ultima l’11 settembre, con un tempo di 50 minuti per alzare tutte le 78 paratoie nelle 3 bocche di porto. I test, tuttavia, si sono svolti con il bel tempo, al massimo con qualche increspatura della laguna.