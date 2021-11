Acqua alta, confermato un picco di 140 centimetri questa sera

Ieri sera, per il secondo giorno consecutivo, il Mose è entrato in funzione mettendo in sicurezza dall'acqua alta Venezia, compresa Piazza San Marco. Come riporta Ansa, secondo fonti del Centro maree del Comune, la marea ha toccato quota 116 centimetri sullo zero del mediomare poco dopo le 21; in laguna, invece, si è fermata a 58 centimetri. La città storica e Chioggia sono rimaste all'asciutto.

Acqua alta a 140 centimetri

Ora l'attesa è per oggi, quando è previsto il fenomeno più intenso. Il bollettino emesso questa mattina alle 8 conferma un picco previsto di 140 centimetri alle 22 di questa sera, per la terza volta di fila, quindi, saranno alzate le paratoie del Mose per proteggere la città. Domani mattina prevista un'altra punta massima, a 120 centimetri, attorno alle 9.55. A causa delle condizioni sfavorevoli del meteo, la situazione dovrebbe prolungarsi fino a venerdì.