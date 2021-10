Albrecht, primo giorno da rettore di Iuav

Da oggi, Benno Albrecht, professore ordinario di Composizione architettonica e urbana, è il nuovo rettore dell’Università Iuav di Venezia, il dodicesimo in 95 anni di storia dell'ateneo. Eletto il 24 giugno 2021, succede nella carica ad Alberto Ferlenga per i prossimi sei anni.

Albrecht si insedia alla guida di Iuav

Nato a Caracas, Venezuela, da famiglia triestina, si è laureato allo Iuav con Vittorio de Feo e ha lavorato con Vittorio Gregotti e Leonardo Benevolo. Ha ricevuto premi di architettura per le opere e per i progetti realizzati, e ha vinto concorsi di progettazione nazionali e internazionali. Ha collaborato anche alla redazione di numerosi piani regolatori, tra cui quello vigente di Venezia.

Albrecht, che ha tenuto conferenze e insegnato in università e centri di ricerca tra Europa, Asia, Africa e Americhe, ha fondato e diretto la laurea magistrale di architettura per la sostenibilità, primo insegnamento dedicato alla sostenibilità in Italia e tra i primi in Europa. È stato anche direttore della scuola di dottorato ed è co-direttore del centro internazionale EPiC sulle città resilienti e sulla ricostruzione.

«A Benno Albrecht, - ha commentato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia - vanno i miei migliori auguri di buon lavoro, alla guida di un’entità formativa e culturale che caratterizza la storia del sapere nel Veneto e a Venezia. In un tempo nel quale è giustamente sempre più alta l’attenzione sui temi che allo Iuav si insegnano con perizia da tempo immemore, il professor Albrecht, nei sei anni del suo mandato, sicuramente saprà dare nuovo impulso e nuove occasione di crescita a questa grande istituzione formativa».