Oggi entra in vigore la nuova ordinanza: Veneto in area arancione per 6 giorni (almeno)

Oggi entra in vigore la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che colloca il Veneto in area arancione fino al 15 gennaio 2021, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore. Poi seguiranno nuovo decreto e probabilmente ordinanza che andranno a stringere ulteriormente le maglie: pare che oltre al parametro Rt, sarà valutata anche l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti per assegnare le Regioni alle differenti fasce; con valore sopra 250 si dovrebbe finire in zona rossa. Considerando che in Veneto ad oggi si assesta sopra 900, è facile pensare che dopo il 15 gennaio il colore della nostra Regione diventerà ancora più accesso.

Entra in vigore l'ordinanza: Veneto in zona arancione

Nei prossimi giorni, quindi, i negozi continuano ad operare regolarmente, mentre bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie restano invece chiusi (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Tra le 5 e le 22 ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità.

Queste sono le FAQ del Governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi:

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.