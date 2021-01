Weekend in zona arancione: cosa cambia rispetto alla zona gialla "rafforzata"

Due giorni di zona gialla "rafforzata", dopo due giorni di zona rossa preceduti da uno arancione. E oggi, sabato 9 gennaio 2021, si torna ancora in zona arancione. È questa la decisione presa dal Governo: weekend nella fascia di restrizioni intermedia per tutta Italia, prima del ritorno alle assegnazioni di fascia a seconda dell'Rt delle singole Regioni, che vedranno il Veneto ancora in fascia arancione fino al 15 gennaio, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore.

9 e 10 gennaio: i divieti

Il 9 e il 10 gennaio 2021 tutta Italia sarà quindi in zona arancione. Le misure principali vedono:

spostamenti permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione

divieto di uscire dal proprio Comune

bar e ristoranti chiusi tutto il giorno

restano aperti i negozi, i parrucchieri e i centri estetici

Più nello specifico, sabato 9 e domenica 10 gennaio, gli spostamenti saranno permessi dalle 5 alle 22 ma dovranno essere giustificati con l'autocertificazione. Sarà consentito spostarsi per tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione e per lavoro o motivi di salute e necessità. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. I bar e i ristoranti sono aperti solo per l'asporto e la consegna a domicilio fino alle 22. Inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5 e le 22, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;

Cosa cambia da lunedì 11 gennaio

Il Veneto rimarrà in area arancione fino al 15 gennaio, quando scadrà il Dpcm attualmente in vigore. I negozi continuano ad operare regolarmente. Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie restano invece chiusi (ad eccezione delle mense e del catering). Resta consentita la possibilità di effettuare la consegna a domicilio e fino alle 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Tra le 5 e le 22 ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità.

Queste sono le FAQ del Governo per la zona arancione pubblicate sul sito di Palazzo Chigi:

Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno? In quest'area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.