Ognissanti, Venezia piena. De Terlizzi (Fit Cisl): «Cinquanta in coda, un solo bigliettaio»

«Anche oggi, come prevedibile, l'afflusso dei turisti è stato rilevante. Le donne e gli uomini di Vela, Actv e Avm hanno retto l'ennesima ondata inarrestabile di turisti e pendolari, contribuendo ad assicurare che i servizi di strasporto di terra, i mezzi acquei, le biglietterie e i parcheggi andassero al meglio, considerate le risorse umane e i mezzi in campo». Il segretario regionale della sigla Fit Cisl dei trasporti, Marino De Terlizzi, fa un bilancio del ponte di Ognissanti a Venezia, come previsto con frequentazioni record. Molte le visite ai cimiteri e ai parenti di persone che si sono spostate all'interno della provincia o fra quelle confinanti, oltre all'afflusso turistico iniziato già venerdì e sabato, con i parcheggi pieni a piazzale Roma già in tarda mattinata. «C'erano fino a cinquanta persone in coda alle biglietterie di piazzale Roma il primo novembre - commenta De Terlizzi - con un solo bigliettaio. È necessario aumentare il personale nelle giornate "da bollino nero", anche quello delle biglietterie dei maggiori hub cittadini, in modo tale da fronteggiare e smaltire più agevolmente le lunghe code delle persone in attesa di acquistare i biglietti e avere informazioni su come muoversi a Venezia».

Il sindacalista è critico sulle pause, con questo afflusso di persone. «Non è pensabile che il personale di biglietteria non abbia la possibilità in sette ore e mezza di servizio di fare soste anche per recarsi ai servizi. Allo stesso modo, il personale della navigazione e del trasporto a terra ha bisogno di poter effettuare soste idonee per il recupero fisiologico. Chiediamo alla direzione Avm, Actv e Vela di provvedere programmando tutti i rinforzi di personale e mezzi, necessario a fronteggiare queste giornate di grande afflusso, oltre che per la sicurezza e salute dei lavoratori, anche per garantire servizi migliori ai passeggeri e utenti della mobilità». I segretario regionale Fit Cisl torna infine sulla vertenza in corso per l'integrativo. «Ci auguriamo che la direzione aziendale e l'amministrazione comunale riconoscano ai lavoratori del gruppo l'impegno a garantire in ogni condizione i servizi ai passeggeri, fronteggiando tutti i tipi di situazioni, contribuendo a chiudere positivamente l'annosa vicenda della contrattazione di secondo livello riferita alla determinazione di un Testo unico».