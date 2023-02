Dalla Conferenza dei servizi ok definitivo allo scavalco di Calvecchia

Lo scavalco di Calvecchia, ossia il terzo lotto della variante alla statale 14 della Venezia Giulia, supera anche l’ultimo ostacolo. La Conferenza dei servizi ha infatti approvato il progetto definitivo dell’opera presentato da Anas. L’esito positivo del lungo iter è stato comunicato dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili. «Lo aspettavamo con trepidazione e lo considero una vittoria per il Comune di San Donà – commenta il sindaco Andrea Cereser – dato che siamo stati noi a insistere con Anas per stralciare il cavalcavia sopra la rotatoria di Calvecchia e procedere intanto con quest’opera, dall’altra variante tra Passarella e Caposile che invece presenta difficoltà progettuali e realizzative in più essendo una strada di 3,5 chilometri».

Il rischio era di dover attendere ancora degli anni per poter procedere. «Invece, proponendo ad Anas di dividere in due il progetto che nasceva come unico, abbiamo velocizzato di molto i tempi - continua Cereser - Le lunghe code che si formano costantemente in quel punto dove convergono strade ad alta intensità di traffico locale con quello proveniente dall’autostrada e diretto al centro commerciale o alle spiagge, e che i cittadini ben conoscono, richiedeva quanto prima una soluzione definitiva, attesa dai cittadini di San Donà da anni».

«Ringrazio Anas - conclude il sindaco - per aver accolto la proposta e aver mantenuto l’impegno di eseguire nel tempo più breve possibile tutti i vari passaggi tecnico-amministrativi. Sono certo che molto rapidamente avremo il progetto esecutivo per poi procedere con il bando e l’affidamento dei lavori dell’opera da 16 milioni di euro già entro quest’anno».