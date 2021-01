Il pub di Noale che ha sfamato 60 persone in piazza in modalità "drive in"

Sono state sessanta le persone che ieri sera, sfidando pioggia, freddo e scomodità, hanno deciso di mangiare in auto, in modalità "drive in" in piazza XX Settembre a Noale. L'iniziativa è stata promossa da L'Olandese Volante, pub di via della Bova, che come tutte le attività di ristorazione sta facendo i conti con le restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

I gestori hanno voluto giocare col nome del locale, chiamando l'iniziativa "L'Olandese Al Volante". Una serata con la quale hanno voluto lanciare un segnale e che promettono di replicare, con modalità differenti: «Giovedì prossimo grandi novità», hanno scritto sulla pagina facebook ufficiale. Il meccanismo è stato semplice ma efficace: i clienti hanno ordinato il menu al prezzo fisso di 10 euro e hanno consumato la cena, recapitato dal personale direttamente in piazza, all'interno della propria automobile.

«Sessanta amici questa sera hanno scelto L'Olandese Al Volante - hanno scritto. Queste sono dimostrazioni di affetto e stima che ci danno la forza per andare avanti e pensare che il nostro lavoro lo amiamo perché vi amiamo».