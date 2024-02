Olimpiadi, presidio ambientalista: «pista da bob deleteria, ascoltateci»

C'era una sorta di "contro conferenza stampa" a pochi passi dal Palazzo Grandi Stazioni dove il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 hanno tenuto stamattina la conferenza stampa riguardo l'avanzamento delle opere olimpiche. Un sit-in in cui una molteplicità di associazioni diverse (Fridays for Future, Extinction Rebellion, Venice Climate Camp, Italia Nostra, Mountain Wilderness...), insieme a una delegazione di attiviste e attivisti arrivati da Cortina d'Ampezzo, hanno tentato di raccontare il loro dissenso e i loro dubbi sul progetto olimpico. In particolare su quello dell'ormai nota pista da bob di Cortina (costo 115 milioni di euro), la cui creazione prevede tra le altre cose l'abbattimento di 500 larici, iniziato due giorni fa.

«Siamo qui per portare una narrazione diversa» spiega Eleonora Sodini del Venice Climate Camp «in un momento di siccità, di crisi climatica generale, con temperature fuori dalla norma anche a Cortina e un insetto (il bostrico tipografo, ndr) che sta distruggendo abeti: che la nostra Regione veda come prioritaria la costruzione di una pista da bob, in questa situazione, lo vediamo francamente contraddittorio rispetto a tutto quello che sta accadendo». Nel mirino degli attivisti veneziani anche la lezione tenuta ieri dal presidente del Coni Giovanni Malagò a Ca' Foscari, senza contraddittorio e senza preavviso e comunicazione pubblica.

«Veniamo qui perché qui si decide il nostro futuro, di noi non interessa niente a nessuno, non ci consultano, non ci spiegano» dice Pietro Gaspari Bandion, giovane ampezzano arrivato per il sit-in «Io vivo lì, vicino a dove sarà la pista, e non sappiamo nulla, in Comune non sanno dirci neppure quali strade saranno aperte, quali no, come torneremo a casa». La sensazione della delegazione ampezzana presente, tutti decorati con la bandiera ladina, è che la loro posizione sia maggoritaria nel territorio, seppur in un dibatto molto polarizzato. Ma nessuno ne chiede l'opinione: «Non esistono sondaggi, ma tutte le più grandi iniziative di piazza sono state contro la pista da bob». Forte è nell'ampezzano il ricordo della chiusura della pista Eugenio Monti, datato 2008: sarebbero bastati 15 milioni per rimondernarla allora, e Cortina aveva anche ottenuto i mondiali di bob del 2011, ma fu preferito abbandonarla, tanto si valutava negativo il rapporto costi-benefici. «Io sono un "boomer", sono qui per mia figlia» scherza Marco Dimai Fileno, un altro ampezzano «si parla del loro futuro, del futuro del territorio». Le parole d'ordine sono sempre le stesse: servono strade migliori, scuole, ospedali. E Andrea Grigoletto, di Italia Nostra Belluno, ricorda: «Il dossier olimpico prevedeva un'Olimpiade senza finanziamenti pubblici e riutilizzando impianti esistenti, con stringenti criteri di sostenibilità ambientale».

Nonostante vento e pioggia, al sit-in si contavano una quarantina di persone in tutto, molto motivate, le cui parole sono state ascoltate però da pochi: tutta l'area, molto vicina alla stazione di Santa Lucia, era transennata, e avvicinarsi al presidio era permesso solo a chi ne manifestasse esplicitamente l'intenzione, non a passanti curiosi. Nessun contatto con la delegazione olimpica e i rappresentanti delle istituzioni presenti nel vicino palazzo, separati dal presidio da transenne e forze dell'ordine. Ma il nugolo di ambientalisti e attivisti non è intenzionato a demordere: «Ci vediamo in montagna, per bloccare i lavori, questa sembra l'unica cosa da fare ormai» conclude Sodini. Il Cio, insieme alle istituzioni italiane, sembra infatti non avere più dubbi: la pista si farà, e sarà sostenibile.