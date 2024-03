Pasqua, l'omelia del patriarca: il pensiero al Papa (presto a Venezia) e il senso della libertà

«Rivolgiamo un pensiero affettuoso al Santo Padre che, fra pochi giorni, sarà qui a Venezia; l’incontro col successore di Pietro ci spinga a guardare a Gesù risorto per essere, soprattutto oggi, testimoni di misericordia, pace e giustizia tra le persone e i popoli». Con queste parole, nel corso dell'omelia della santa messa di Pasqua, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, ha voluto ricordare la prossima visita in laguna di Papa Francesco, un viaggio in tre tappe che lo vedrà impegnato alla casa di reclusione femminile della Giudecca, in Campo della Salute e, successivamente, in Piazza San Marco.

Moraglia, rivolgendosi ai fedeli, ha parlato di verso senso della libertà, che «è comunione, partecipazione e verità - ha detto -. Comunione vuol dire, innanzitutto, relazione: se c’è incapacità di relazionarsi con gli altri, manca la libertà. Se poi manca la partecipazione, manca la libertà. Se però comunione e partecipazione prescindono dalla verità, allora non sono ancora quella comunione e quella partecipazione in grado d’esprimere la libertà della persona».

Il patriarca ha quindi sottolineato che «vivere la Pasqua» è «il tema fondamentale del discepolato cristiano». La Pasqua «nasce dal Battesimo che è, appunto, un gesto di comunione e partecipazione nella verità di Cristo - ha sottolineato -. Non si celebra e non si vive veramente la Pasqua quando la comunione e la partecipazione non assumono consistenza nella verità che è lo stesso Cristo risorto».

Guardando al presente, il patriarca ha detto: «Se la verità non esiste, allora non c’è neppure il bene e il male, la giustizia o l’ingiustizia e così l’ordine sociale coincide con la forza del più forte che diventa, di volta in volta, la norma per i più deboli. Mi riferisco - ha proseguito - alla forza economica e finanziaria, politica e dei media. Se queste forze non sono normate e costruite a partire dal rispetto della verità e quindi della dignità delle persone, diventano strumenti di tirannia e di dominio. Oggi tutto è in mano ai pochi multimiliardari tecnocrati che offrono i loro servizi a livello planetario».