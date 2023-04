«Pace in Ucraina e ovunque si combattano le guerre dimenticate»

Il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, torna ad invocare la pace in Ucraina e ovunque nel mondo si combattano le guerre dimenticate. Lo ha fatto martedì mattina, 25 aprile, nel giorno del santo patrono, nel corso della Santa Messa officiata nella Basilica di San Marco. «A tutti l’augurio di una buona festa di San Marco con l’invocazione "Pax tibi Marce evangelista meus" - ha detto - È il motto che campeggia sul leone alato e che, oggi, più che mai, richiama il bisogno di pace come ci ricorda spesso Papa Francesco».

Parlando di Venezia, Moraglia ha sottolineato: «Lungo i secoli la Repubblica Serenissima ha espresso la fede in opere splendide come la Basilica di San Marco, dove tutto è espressione di fede: c’è il bello dell’arte, dell’architettura, dei mosaici, dei pavimenti, delle statue, delle vetrate e degli ornamenti, della Pala d’oro, senza dimenticare il bello della musica e del canto, che si sono trasmessi nei secoli grazie anche a valenti compositori - come Gabrieli, Galuppi, Monteverdi - al servizio della Cappella Marciana».

Fede espressa nel campo dell'arte, ma generatrice di educazione. «E qui viene alla mente la bella tradizione rappresentata dalle scuole paritarie, da quelle dell’infanzia a quelle della formazione professionale e del recupero scolastico per gli studenti più fragili - ha aggiunto il patriarca -. Le scuole paritarie cattoliche sono una risorsa preziosa per la vita della nostra gente e dei nostri territori; esse costituiscono un aiuto alle famiglie e, in non pochi casi, significano prevenzione e accompagnamento per chi è in difficoltà personale o familiare, integrando, se del caso, il servizio pubblico. Nell’intera realtà veneta le scuole paritarie dell’infanzia, in particolare, sono giunte ad avere numerosissimi allievi. Ecco perché preoccupa quando sentiamo di crescenti difficoltà e riceviamo - anche di recente - notizie di chiusure di scuole paritarie, nate da parrocchie o istituti religiosi. Venendo meno tali realtà, è l’intera società che perde tanto soprattutto per i suoi segmenti più fragili. E si rischia di perdere un grande patrimonio di passione educativa, professionalità, impegno a favore del nostro territorio, a favore di comunità intere, di famiglie, di bambini e giovani».

Alla celebrazione era presente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, oltre a rappresentanti delle autorità civili e militari della città.