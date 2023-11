Colpi d'arma da fuoco nella notte a San Geremia, ucciso un uomo

Lite sfocia in omicidio nella notte. Colpi d'arma da fuoco a San Geremia, poco distante dalla stazione di Venezia Santa Lucia, verso mezzanotte tra sabato e domenica, un tunisino ha perso la vita a Venezia a seguito di una sparatoria nei pressi di un bar. In base alle prime informazioni un italiano avrebbe estratto una pistola sparando contro un tunisino, sembra per motivi di gelosia. Un connazionale della vittima, suo compagno di appartamento, avrebbe dato l'allarme e le forze dell'ordine dovrebbero aver fermato un italiano. Sul posto carabinieri e scientifica.

La rabbia sarebbe scoppiata non per motivi di droga, in base alle prime informazioni, ma per gelosia riguardo a una donna che avrebbe lasciato lo straniero iniziando a frequentare un italiano. Le informazioni al momento sono sommarie.

+++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++