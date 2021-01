Omicidio di Concordia Sagittaria, «lite degenerata». In carcere il marito

Ora le indagini sono nelle mani della procura di Pordenone. Per ricostruire l'omicidio di sabato sera a Concordia Sagittaria in cui ha perso la vita la 35enne Victoria Osagie, cittadina nigeriana, per mano del marito Moses Osagie di 42 anni, riportano i quotidiani. È accaduto al civico 18 di via Silvio Pellico. Sul posto sono arrivati i soccorsi del Suem 118 e i carabinieri. L'assassino è stato arrestato.

La tragedia si sarebbe consumata in casa dove erano presenti anche i loro figli di 10, 5 e 2 anni, ora affidati ai servizi sociali. In base a una prima sommaria ricostruzione sarebbe esplosa una lite tra i due, sfociata nell'assassinio di lei. Da quanto riportato dai quotidiani quella di ieri non sarebbe stata la prima lite e i carabinieri erano già intervenuti per sedare gli animi di marito e moglie in un'altra occasione, anni fa. Ieri la discussione sarebbe degenerata e Moses avrebbe aggredito Victoria con un'arma da taglio. Osagie è stato arrestato e portato in carcere a Pordenone.