Omicidio a Concordia Sagittaria: uomo uccide la moglie

Un uomo di origine nigeriana sabato pomeriggio, 16 gennaio, ha ucciso la moglie connazionale davanti ai loro figli piccoli. L'omicidio si è verificato a Concordia Sagittaria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire l'accaduto. L'assassino è stato arrestato. Non è ancora chiaro come la vittima sia stata uccisa: la donna avrebbe diverse ferite. Anche il medico legale sta effettuando un sopralluogo. I bambini fisicamente stanno bene, sono stati affidati ai servizi sociali.

Notizia in aggiornamento