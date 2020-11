Omicidio di Maila Beccarello, sit in al processo: «Nessuno sconto di pena per l'assassino»

«Giustizia per Maila Beccarello, nessuno sconto di pena». E' quanto c'era scritto in alcuni cartelloni affissi venerdì mattina davanti all'aula bunker di Mestre, dove è in corso il processo d'Appello a Natalino Boscolo Zemello, il 37enne di Chioggia già condannato a 30 anni in primo grado per l'omicidio della compagna Maila.

Il delitto si era consumato nella casa in cui vivevano, a Cavarzere, nella notte tra il 7 e l'8 agosto 2018. Secondo l'accusa, Boscolo Zemello avrebbe massacrato di botte Maila, poi avrebbe chiamato il 118 al mattino. Dopo la condanna in primo grado, ora è la volta dell'Appello e proprio venerdì mattina alcuni familiari di Maila, sostenuti dalle associazioni Presidio di Padernello e Altea Aps hanno manifestato davanti all'aula bunker per chiedere che non ci siano sconti di pena.