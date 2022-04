Omicidio in appartamento, l'assassina è di Noale

Una 53enne è morta a seguito di un'aggressione avvenuta nella tarda mattinata di sabato in un appartamento sociale di Marostica (Vicenza) dove vivevano due donne con problemi psichiatrici. Secondo quanto reso noto dai carabinieri, alle 12.45 una donna di 54 anni, Lisa Paiaro Bernato originaria di Noale, ha chiamato il 112 e con voce agitata ha riferito di aver ucciso la coinquilina con un coltello, colpendola al cuore e al collo. La vittima, Maria Cristina Cavedon, di 53 anni, è stata trovata riversa a terra, con evidenti ferite da taglio.

Il pm di turno, Barbara De Munari, ha interrogato l’indagata, per la quale sono stati disposti l’arresto e il conseguente trasferimento in carcere a Verona. Oltre l’arma del delitto, ritrovata sulla scena del crimine, sono stati sequestrati anche gli abiti di Paiaro Bernato, nonché l’appartamento dove si è consumato l’omicidio.

L'ultimo ricovero 20 anni fa

Sull'accaduto è intervenuta anche l'Ulss 7 Pedemontana, che con una nota ufficiale precisa che «le persone coinvolte erano seguite da molti anni dal dipartimento di Salute mentale e da circa due anni, a fronte di una situazione stabilizzata, vivevano in un appartamento sociale gestito dalla cooperativa sociale "Un Segno di Pace". Nel caso specifico, l’Ulss 7 garantisce, come in molte altre situazioni analoghe, il monitoraggio delle condizioni degli ospiti dell’appartamento sociale attraverso un monitoraggio sanitario costante, mediante più visite la settimana da parte di un operatore sanitario; inoltre le ospiti dell’appartamento venivano regolarmente sottoposte a visita psichiatrica, con cadenza mensile. In passato non erano mai emersi elementi di aggressività o di tensione particolare, tanto è vero che l’ultimo ricovero dell’autrice dell’aggressione risale a quasi vent’anni fa».

L'articolo originale su Vicenzatoday